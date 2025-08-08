Американський тренер Абель Санчес поділився думками про поєдинок Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) з Саулєм Альваресом (63-2-2, 39 KO). Слова наставника наводить vringe.com:

Може здатися, що простій нашкодить Кроуфорду, але він весь цей час був у залі, спарингував, робив все необхідне. А ось що справді йому нашкодить, то це більш важка вагова категорія. Він не буде такий самий рухливий і гарний, як у бою з Мадрімовим. А тепер він б'ється з хлопцем з категорії до 76,2 кг, який звик битися з бійцями із 79,4 кг.

Тож для Кроуфорда це буде зовсім інше. Сподіваюся, він не підійде до бою надто важким, тому що, як мені здається, вага вплине на його рухливість і швидше втомить.