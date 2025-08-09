Олег Гончар

Чемпіон WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес (30-0, 24 КО) висловив готовність провести поєдинок проти Артура Бетербієва (21-1, 20 КО). Про це він заявив в інтерв’ю FightHype.

«Якщо мені запропонують цей бій, я не зможу відмовитися» Давід Бенавідес

Обидва боксери виступлять 22 листопада 2025 року на вечорі боксу The Ring IV «Night of the Champions». Бенавідес захищатиме титул WBC проти британця Ентоні Ярда (26-3, 24 КО), тоді як Бетербієв зустрінеться в андеркарді з американцем Деоном Ніколсоном (22-1, 18 КО).

Потенційний бій Бенавідеса з Бетербієвим може стати одним із найочікуваніших у напівважкій вазі.

Нагадаємо, раніше Бенавідес відкинув можливість бою з Теренсом Кроуфордом.