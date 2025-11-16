Бенн планує повернення в напівсередню вагу та бій за титул
Британець націлений на Барріоса чи іншого чемпіона
37 хвилин тому
Конор Бенн
Британський боксер Конор Бенн (24-1, 14 KO) планує повернення в напівсередню вагу для титульного бою з Маріо Барріосом (29-2-2, 18 КО, WBC) чи іншим чемпіоном дивізіону.
Про це повідомив журналіст Ring Magazine Майк Коппінджер, посилаючись на менеджера Кіта Коннолі.
Чемпіонами напівсередньої ваги є Браян Норман-молодший, який битиметься з Девіном Хейні наступного тижня, Льюїс Крокер, Роландо Ромеро та Барріос.
Нагадаємо, раніше у реванші в Лондоні Бенн переміг одностайним рішенням чемпіона IBO у середній вазі Кріса Юбенка-молодшого.