Олег Гончар

На Tottenham Hotspur Stadium у Лондоні Конор Бенн (24-1, 14 КО) переміг Кріса Юбенка-молодшого (35-4, 25 КО) одностайним рішенням суддів.

Бенн домінував з перших раундів, агресивно пресингував та перевершував суперника в швидкості. Юбенк намагався тримати дистанцію джебом і клінчами, але виглядав пасивно і програвав кожний раунд.

У сьомому раунді обидва боксери активізувалися, обмінявшись ударами, але епізод Бенна був ефектнішим. У дев'ятому тренер Юбенка Брайан Макинтайр і батько-боксер намагалися завести сина, але безуспішно.

У 12-му раунді Бенн двічі відправив Юбенка в нокдаун, але не встиг добити. Судді після бою віддали перемогу Бенну: 119:107, 116:110, 118:108.

