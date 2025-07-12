Олег Гончар

Ексчемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) поділився думками про потенційний поєдинок між об'єднаним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та відеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 КО). Слова Берінчика навів портал Sport-express.ua.

Берінчик заявив, що йому було б цікаво подивитися на такий бій, адже в боксі, особливо в надважкому дивізіоні, завжди є шанс на лакі-панч. Він наголосив, що жодного суперника не варто недооцінювати, попри явну перевагу Усика в техніці та досвіді.

Раніше Усик пожартував у соцмережах про можливий ММА-бій із Полом. Джейк відреагував, запустивши опитування серед фанатів щодо ймовірного поєдинку.

Нагадаємо, Берінчик розповів, чим Дюбуа небезпечний для Усика.