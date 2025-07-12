Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу Денис Берінчик (19-1, 9 КО) для Sport Express поділився думками про реванш володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українця Олександра Усика (23-0, 14 КО) і чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Денисе, чого ви чекаєте від бою Усик – Дюбуа?

«Все залежить тільки від Сашка. Якщо дивитися на його бої проти Джошуа і Ф’юрі, то Усик на початку поєдинку вивчає суперників, відчуває їх від раунду до раунду, а потім доводить справу до кінця, до впевненої перемоги. Думаю, так буде і з Дюбуа».

Чого треба остерігатися Усику в бою проти Дюбуа?

«Сашку треба остерігатися ударів нижче поясу, ударів ліктями та інших брудних прийомів. На такому рівні може бути все, що завгодно. Це великий бокс і там великі хлопці».

Ваш прогноз на бій?

«Я, як і всі українці, чекаю тільки на перемогу Олександра Усика, а якою вона буде, нокаутом чи за очками, немає різниці».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

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