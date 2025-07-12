Олег Гончар

Ексчемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) відреагував на анонс турніру Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) «Найкрутіша людина на планеті» з призовим фондом 25 млн доларів.

В соціальних мережах Берінчик написав: «Я готовий».

Турнір стартує в березні 2026 року в Лос-Анджелесі та завершиться фіналом на Близькому Сході в березні 2027 року.

Проблемою для Дениса стане те, що турнір пройде у ваговій категорії від 83,9 до 120 кг. Берінчик виступає в 61 кг й виглядає маленьким для неї.

Берінчик має досвід боїв на голих кулаках, оскільки в 2021 році на шоу Mahatch він достроково переміг Артема Лобова.

Призовий фонд турніру розподілиться складає 25 млн доларів, з яких переможець отримає 15 млн доларів.