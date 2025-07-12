Берінчик хоче битися на голих кулаках на турнірі BKFC за $15 млн
Український боксер прагне вийти на кулачний турнір, хоча його вага значно нижча за встановлений діапазон
близько 1 години тому
Ексчемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) відреагував на анонс турніру Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) «Найкрутіша людина на планеті» з призовим фондом 25 млн доларів.
В соціальних мережах Берінчик написав: «Я готовий».
Турнір стартує в березні 2026 року в Лос-Анджелесі та завершиться фіналом на Близькому Сході в березні 2027 року.
Проблемою для Дениса стане те, що турнір пройде у ваговій категорії від 83,9 до 120 кг. Берінчик виступає в 61 кг й виглядає маленьким для неї.
Берінчик має досвід боїв на голих кулаках, оскільки в 2021 році на шоу Mahatch він достроково переміг Артема Лобова.
Призовий фонд турніру розподілиться складає 25 млн доларів, з яких переможець отримає 15 млн доларів.