«Броварів може не буде». Берінчик розповів, де битиметься в Україні після завершення війни
Берінчик розповів, що Ломаченко не привітав його з перемогою над Менді
3 грудня Денис завоював титул EBU
13 грудня 12:40
Фото: Instagram
Український боксер Денис Берінчик (17-0, 9 KO) відповів на питання, чи отримав привітання після перемоги над Іваном Менді (47-6-1, 22 KO) від Василя Ломаченка (17-2, 11 KO).
Колеги-боксери привітали з перемогою?
Усик був з нами на поєдинку, так.
А Ломаченко?
Ні.
Нагадаємо, що наступний бій Берінчика має буде оголошений через місяць.
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