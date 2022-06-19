Бетербієв: «Сміт був злегка відкритий, тому мені було трохи легше дістати його»

Чемпіон світу з версій WBC, IBF і WBO в напівважкій вазі Артур Бетербієв (18-0, 18 KO) прокоментував перемогу над Джо Смітом (28-4, 22 KO).

Джо був злегка відкритий, тому мені було трохи легше дістати його. У нас обох хороший удар, і кожен намагався потрапити першим. Цього разу мені пощастило, і я доніс удар першим. Чи виступив я краще завдяки тому, що він був небезпечним? Можливо. Ми поговоримо з моєю командою після бою. Ймовірно, у нас були помилки, які необхідно виправити.

Об'єднувальні бої цікавіше, вони більше мотивують. Я вважаю за краще провести уніфікацію. Я хочу стати абсолютним чемпіоном світу».