Бетербієв нокаутував Сміта в другому раунді
Бетербієв: «Сміт був злегка відкритий, тому мені було трохи легше дістати його»
Росіянин прокоментував перемогу над американцем
08:25
Чемпіон світу з версій WBC, IBF і WBO в напівважкій вазі Артур Бетербієв (18-0, 18 KO) прокоментував перемогу над Джо Смітом (28-4, 22 KO).
«Одного разу я хочу бути хорошим боксером. Можливо, тому сьогодні я виступив трохи краще, ніж раніше. Мій тренер сказав, що скоро я стану хорошим боксером.
Джо був злегка відкритий, тому мені було трохи легше дістати його. У нас обох хороший удар, і кожен намагався потрапити першим. Цього разу мені пощастило, і я доніс удар першим. Чи виступив я краще завдяки тому, що він був небезпечним? Можливо. Ми поговоримо з моєю командою після бою. Ймовірно, у нас були помилки, які необхідно виправити.
Об'єднувальні бої цікавіше, вони більше мотивують. Я вважаю за краще провести уніфікацію. Я хочу стати абсолютним чемпіоном світу».
Артур Бетербієв нокаутував Джо Сміта в другому раунді.
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