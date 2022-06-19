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Бетербієв: «Я б піднявся в перший важкий вага, а потім - в суперважкий до Усик»

Росіянин заявив, що в майбутньому готовий піднятися в перший важкий і навіть в суперважкий дивізіон
Бокс Професійний бокс
11:10
Бетербієв: «Я б піднявся в перший важкий вага, а потім - в суперважкий до Усик»

Чемпіон світу з версій WBC, IBF і WBO в напівважкій вазі Артур Бетербієв (18-0, 18 KO) в інтерв'ю Fight Hub TV заявив, що в майбутньому готовий піднятися в перший важкий і навіть в суперважкий дивізіон, де зараз домінує володар титулів WBA, WBO і IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO).

«Чи залишуся я в напівважкій вазі, якщо поб'ю Дмитра Бівола і стану абсолютним чемпіоном світу? Це цікаве питання. Мені необхідно буде подумати про нього після бою. Спочатку я б піднявся в перший важка вага, а потім - в суперважкий. Мені цікаво завоювати ще один титул. Сподіваюся, що мій промоутер влаштує це для мене.

Мотивує мене те, що Усик став чемпіоном в суперважкій вазі? Так, він проробив гарну роботу, але подивимося».

Артур Бетербієв нокаутував Джо Сміта (28-4, 22 KO) у другому раунді.

Рене Тер Велде
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Теги

Артур Бетербієв Олександр Усик

Коментарі 1

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19 червня 2022р. 13:01
Хто у вас там переводить статті? Ви хоч переглядайте те що кидаєте з Google Translate
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