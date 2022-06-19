Бетербієв: «Я не очікував, що бій зі Смітом закінчиться за два раунди»
Бетербієв: «Я хочу битися з Біволом - його команда постійно говорить, що вони хочуть битися»
Росіянин заявив, що далі хоче битися з співвітчизником
14:30
Володар титулів WBC, IBF і WBO в напівважкій вазі Артур Бетербієв (18-0, 18 KO) в інтерв'ю Fight Hub TV заявив, що далі хоче битися з чемпіоном світу за версією WBA Дмитром Біволом (19-0, 11 KO).
«Я хочу битися з Біволом, тому що його команда постійно говорить, що вони хочуть битися, бажають битися в наступному бою. Добре, давайте зробимо це. Я не знаю, як складеться цей поєдинок, але думаю, що нам необхідно його влаштувати».
Артур Бетербієв нокаутував Джо Сміта (28-4, 22 KO) у другому раунді.