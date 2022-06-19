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Бетербієв: «Я хочу битися з Біволом - його команда постійно говорить, що вони хочуть битися»

Росіянин заявив, що далі хоче битися з співвітчизником
Бокс Професійний бокс
14:30
Бетербієв: «Я хочу битися з Біволом - його команда постійно говорить, що вони хочуть битися»

Володар титулів WBC, IBF і WBO в напівважкій вазі Артур Бетербієв (18-0, 18 KO) в інтерв'ю Fight Hub TV заявив, що далі хоче битися з чемпіоном світу за версією WBA Дмитром Біволом (19-0, 11 KO).

«Я хочу битися з Біволом, тому що його команда постійно говорить, що вони хочуть битися, бажають битися в наступному бою. Добре, давайте зробимо це. Я не знаю, як складеться цей поєдинок, але думаю, що нам необхідно його влаштувати».

Артур Бетербієв нокаутував Джо Сміта (28-4, 22 KO) у другому раунді.

Рене Тер Велде
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Артур Бетербієв Дмитро Бивол

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