Бетербієв: «Я б піднявся в перший важкий вага, а потім - в суперважкий до Усик»
Бетербієв: «Я не очікував, що бій зі Смітом закінчиться за два раунди»
Росіянин зізнався, що ні налаштований на швидку перемогу в бою проти американця
19 червня 13:25
Чемпіон світу з версій WBC, IBF і WBO в напівважкій вазі Артур Бетербієв (18-0, 18 KO) в інтерв'ю Fight Hub TV зізнався, що ні налаштований на швидку перемогу в бою проти Джо Сміта (28-4, 22 KO).
«Посвавило мене, що Сміт почав бій так агресивно? У нього такий стиль, він так діє в кожному поєдинку. Мені подобається такий стиль, але нікому про це не кажіть. Сміт зловив мене ударом в лоб. Я не знаю, як він це зробив, але мій тренер каже, що це був удар ліктем. Але я подивлюся це на відео.
Я не очікував, що бій закінчиться за два раунди. У всіх своїх поєдинках я не фокусуються на нокауті. Я намагаюся зробити в рингу те, над чим ми працюємо вісім тижнів. Звичайно, у мене був план на бій. Не було так, що я просто вийшов на ринг. Ми працювали протягом восьми тижнів».
Артур Бетербієв нокаутував Джо Сміта в другому раунді.