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Бетербієв: «Я не очікував, що бій зі Смітом закінчиться за два раунди»

Росіянин зізнався, що ні налаштований на швидку перемогу в бою проти американця
Бокс Професійний бокс
19 червня 13:25
Бетербієв: «Я не очікував, що бій зі Смітом закінчиться за два раунди»

Чемпіон світу з версій WBC, IBF і WBO в напівважкій вазі Артур Бетербієв (18-0, 18 KO) в інтерв'ю Fight Hub TV зізнався, що ні налаштований на швидку перемогу в бою проти Джо Сміта (28-4, 22 KO).

«Посвавило мене, що Сміт почав бій так агресивно? У нього такий стиль, він так діє в кожному поєдинку. Мені подобається такий стиль, але нікому про це не кажіть. Сміт зловив мене ударом в лоб. Я не знаю, як він це зробив, але мій тренер каже, що це був удар ліктем. Але я подивлюся це на відео.

Я не очікував, що бій закінчиться за два раунди. У всіх своїх поєдинках я не фокусуються на нокауті. Я намагаюся зробити в рингу те, над чим ми працюємо вісім тижнів. Звичайно, у мене був план на бій. Не було так, що я просто вийшов на ринг. Ми працювали протягом восьми тижнів».

Артур Бетербієв нокаутував Джо Сміта в другому раунді.

Рене Тер Велде
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Джо Сміт Артур Бетербієв

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