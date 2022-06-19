Бетербієв: «Я не очікував, що бій зі Смітом закінчиться за два раунди»

Чемпіон світу з версій WBC, IBF і WBO в напівважкій вазі Артур Бетербієв (18-0, 18 KO) в інтерв'ю Fight Hub TV зізнався, що ні налаштований на швидку перемогу в бою проти Джо Сміта (28-4, 22 KO).

Я не очікував, що бій закінчиться за два раунди. У всіх своїх поєдинках я не фокусуються на нокауті. Я намагаюся зробити в рингу те, над чим ми працюємо вісім тижнів. Звичайно, у мене був план на бій. Не було так, що я просто вийшов на ринг. Ми працювали протягом восьми тижнів».