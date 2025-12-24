Олег Гончар

Ексабсолютний чемпіон світу у напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-1, 20 КО) та чемпіон WBC у цьому дивізіоні Давід Бенавідес (30-0, 24 КО) дали вербальну згоду на очний поєдинок. Про це повідомляє Source of Boxing.

Бетербієв: «Я хочу подратися з Бенавідесом».

Бенавідес: «Я теж хочу з тобою битися, мій друже».

40-річний Бетербієв дебютував у профі в 2013-му, став абсолютом у 2024-му, але в лютому програв Біволу більшістю суддівських голосів — це була перша поразка.

29-річний Бенавідес двічі був чемпіоном у другій середній вазі, з 2024-го виступає в напівважкій.

Бій може відбутися у 2026-му та стане претендентським.

Нагадаємо, Бетербієв проведе бій на вечорі боксу The Ring IV «Night of the Champions».