Бетербієв проведе бій на вечорі боксу The Ring IV «Night of the Champions»
Трилогії з Біволом в цьому році не буде
близько 1 години тому
Артур Бетербієв / Фото - Yahoo
Наступний поєдинок колишнього абсолютного чемпіона у напівважкій вазі Артура Бетербієва (21-1, 20 КО) відбудеться 22 листопада. Про це повідомляє Ring Magazine.
Його суперником стане 34-річний американець Деон Ніколсон (22-1, 18 КО), який має серію з 8 перемог поспіль.
Цей бій додано до карду вечора боксу The Ring IV «Night of the Champions», головною подією якого буде бій за титул WBC у напівважкій вазі між чемпіоном Давідом Бенавідесом (30-0, 24 КО) та Ентоні Ярдом (26-3, 24 КО).
Поділитись
Матеріали по темі
Бетербієв – Біволу: «Скільки мені має виповнитися років, щоб ми провели третій бій?»
близько 1 місяця тому