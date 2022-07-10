Санта Крус бажає провести уніфікацію поясів з Магсайо
Без нокдаунів не обійшлося. Варгас здолав Магсайо і став новим чемпіоном WBC в напівлегкій дивізіоні
Титульний поєдинок пройшов всю дистанцію
08:55
Рей Варгас та Марк Магсайо / Фото - cbssports.comНа арені Alamodome в Сан-Антоніо, штат Техас, завершився івент від PBC, який очолив поєдинок між чемпіоном світу за версією WBC в напівлегкому дивізіоні Марком Магсайо (24-1, 16 KO) та претендентом в обличчі Рея Варгаса (36-0, 22 KO).
Боксери почали поєдинок в швидкому темпі. Спочатку перевага була на боці Магсайо, проте Варгас вже до третього раунду перехопив ініціативу. Різкі кидки чемпіона вперед перестали бути ефективними: Рей контратакував їх хукамі і правим прямим.
У сьомий трихвилинці сталося зіткнення головами, після якого біля лівого ока претендента з'явилося розсічення. У дев'ятому раунді Марк підловив Варгаса ударом назустріч праворуч і відправив в нокдаун. Чемпіон кинувся на добивання, але у нього це не вийшло.
У десятому раунді Магсайо ще раз потряс Варгаса ударом справа. Проте чемпіон діяв занадто прямолінійно і не зміг остаточно перехопити ініціативу в заключних раундах. Судді віддали перемогу Варгасу роздільним рішенням – 115:112, 113:114, 115:112.
Таким чином, Варгас став новим володарем титулу WBC в напівлегкому дивізіоні.
А тим часом британський суперважковаговик Дерек Чісора (33-12, 23 KO) в реванші виграв роздільним рішенням суддів у болгарина Кубрата Пулєва (29-3, 14 KO).
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