Володимир Кириченко

Вечір боксу The Ring IV «Night of the Champions» відбудеться 22 листопада в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Про це офіційно оголосив голова Генерального управління країни з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Головною подією шоу стане поєдинок за титул WBC у напівважкому дивізіоні між чемпіоном, американцем Девідом Бенавідесом (30-0, 24 КО) та британцем Ентоні Ярдом (26-3, 24 КО).

Інші підтверджені поєдинки:

– чемпіон WBO в напівсередній вазі Браян Норман (28-0, 22 КО) проти чемпіона WBC у відпустці в першій напівсередній вазі Девіна Хейні (32-0, 15 КО) за титул першого

– американець Абдулла Мейсон (19-0, 17 KO) проти британця Сема Ноукса (17-0, 15 КО) за вакантний титул чемпіона WBO у легкій вазі

– чемпіон WBC у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес (21-0, 14 КО) проти чемпіона WBA у другій найлегшій вазі Фернандо Мартінеса (18-0, 9 KO)*

*наступний поєдинок Родрігеса відбудеться 19 липня проти володаря титулу WBO Пхумелеле Кафу (11-0-3, 8 КО) з ПАР.

Якщо він переможе, на кону в бою з Мартінесом стоятимуть три (WBC, WBO, WBA) з чотирьох титулів у другій найлегшій вазі, якщо програє – лише пояс Мартінеса.

A night like no other... A "Night of the Champions" 🏆



The Ring IV will take place on Nov 22nd in Riyadh exclusively on DAZN 👏



David Benavidez vs Anthony Yarde 🥊

Devin Haney vs Brian Norman Jr 🥊

Abdullah Mason vs Sam Noakes 🥊

Jesse "Bam" Rodriguez vs Fernando Martinez 🥊… pic.twitter.com/ItOx1ehItS — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 7, 2025

Раніше Бенавідес назвав двох бажаних суперників по наступному поєдинку.