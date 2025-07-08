Бій Бенавідес – Ярд – головна подія шоу The Ring IV «Night of the Champions», Хейні – учасник івенту
Грандіозний вечір боксу відбудеться у Саудівській Аравії
близько 2 годин тому
Вечір боксу The Ring IV «Night of the Champions» відбудеться 22 листопада в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Про це офіційно оголосив голова Генерального управління країни з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.
Головною подією шоу стане поєдинок за титул WBC у напівважкому дивізіоні між чемпіоном, американцем Девідом Бенавідесом (30-0, 24 КО) та британцем Ентоні Ярдом (26-3, 24 КО).
Інші підтверджені поєдинки:
– чемпіон WBO в напівсередній вазі Браян Норман (28-0, 22 КО) проти чемпіона WBC у відпустці в першій напівсередній вазі Девіна Хейні (32-0, 15 КО) за титул першого
– американець Абдулла Мейсон (19-0, 17 KO) проти британця Сема Ноукса (17-0, 15 КО) за вакантний титул чемпіона WBO у легкій вазі
– чемпіон WBC у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес (21-0, 14 КО) проти чемпіона WBA у другій найлегшій вазі Фернандо Мартінеса (18-0, 9 KO)*
*наступний поєдинок Родрігеса відбудеться 19 липня проти володаря титулу WBO Пхумелеле Кафу (11-0-3, 8 КО) з ПАР.
Якщо він переможе, на кону в бою з Мартінесом стоятимуть три (WBC, WBO, WBA) з чотирьох титулів у другій найлегшій вазі, якщо програє – лише пояс Мартінеса.
Раніше Бенавідес назвав двох бажаних суперників по наступному поєдинку.