Бенавідес: «Один з найулюбленіших боксерів – не думаю, що колись з’явиться інший такий, як Усик»
Девід порівняв українця з Пак’яо
близько 2 годин тому
Чемпіон WBC Девід Бенавідес (30-0, 24 KO) висловив думки про Олександра Усика (23-0, 14 KO). Слова американця наводить vringe.com:
Він зроблений з іншого тіста. Як воно зазвичай в боксі буває ... Ви бачите або крутих технарів, або потужних панчерів. А цей чувак має все. Є скіли. Є воля до перемоги. Є відданість справі. І є хоробре серце. Ніколи не бачив нікого з настільки хоробрим серцем. Саме з цієї причини цей чувак – один із моїх найулюбленіших боксерів у світі. І, якщо чесно, я не думаю, що колись з'явиться інший такий чувак, як Усик. Цей чувак – легенда.
Легенди Усика та Пак’яо житимуть вічно, а їхні історії продовжуватимуть мотивувати мільйони людей.
Усик зізнався, де хоче провести наступний поєдинок.