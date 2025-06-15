«Бій буде за Усиком, але…». Батько Опетайї не виключає сенсації в реванші з Дюбуа
Тапу Опетайя бачить потенційну загрозу для Усика в повторному поєдинку з Дюбуа
близько 1 години тому
Тапу Опетайя, батько та тренер чинного чемпіона світу за версією IBF у першій важкій вазі Джея Опетайї (28-0, 22 КО), в інтерв’ю YouTube-каналу Boxing King Media поділився думкою про майбутній реванш у надважкій вазі між британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO) та Олександром Усиком (23-0, 14 KO).
Може повторитися ситуація, схожа на бій Джастіса Хуні з Фабіо Вордлі. Якщо Дюбуа зловить Усика точним ударом у підборіддя, це може його серйозно потрясти. Усик не любить пропускати удари — я це точно знаю. Його легко дестабілізувати, коли він пропускає. У такі моменти він ніби «вилітає» з бою. Але головне — ще й влучити по ньому, а це не так просто. Попереду нас чекає дуже хороший поєдинок. Думаю, перемога все ж залишиться за Усиком, хоча...
Поєдинок відбудеться 19 липня в Лондоні.
Усик — другий у світі. Опубліковано топ-20 боксерів незалежно від вагової категорії.