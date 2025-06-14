Усик — другий у світі. Опубліковано топ-20 боксерів незалежно від вагової категорії
На першому місці – Сауль Альварес
близько 1 години тому
Авторитетний британський портал Give Me Sport оприлюднив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Рейтинг складено на основі голосування уболівальників на платформі Ranker.
Очолив список абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі — мексиканець Сауль Альварес
Українець Олександр Усик, який нещодавно став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі, посів другу сходинку. Третє місце — у непереможного американця Джервонти Девіса.
Топ-20 найкращих боксерів світу
Сауль Альварес
Олександр Усик
Джервонта Девіс
дмитро бівол
Теренс Кроуфорд
артур бетербієв
Наоя Іноуе
Райан Гарсія
Девід Бенавідес
Тайсон Ф’юрі
Геннадій Головкін
Ентоні Джошуа
Шакур Стівенсон
Теофімо Лопес
Еррол Спенс-молодший
Муроджон Ахмадалієв
Тім Цзю
Девін Хейні
Джозеф Паркер
Джай Опетая
Чемпіон WBC: «Усик – один з найкращих, але потрібен єдиний удар, щоб повністю змінити бій».
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