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Боротьба. Чемпіонат світу. Осло

Бій Ф'юрі і Хантера перенесено

У Хьюї хвороба, через яку зірвалася його підготовка
Бокс Професійний бокс
20:34
Бій Ф'юрі і Хантера перенесено

Поєдинок між суперважковаговиками Хьюї Ф'юрі (26-3, 15 КО) і Майклом Хантером (20-1-2, 14 КО) перенесли через хворобу британця, повідомляє BoxingScene.

Бій повинен був пройти 2 липня, але Ф'юрі захворів. Про це сказав його батько і тренер Пітер Ф'юрі.

«Хьюї боровся з хворобою, але фізично зламався. Ми з нетерпінням чекаємо нову дату цього бою, оскільки це відмінний поєдинок як для них, так і для уболівальників по всьому світу. Просимо прощення у всіх, хто причетний до цього, але здоров'я найважливіше в боксі».

Відзначимо, що переможець бою Ф'юрі – Хантер стане претендентом на титул WBA Regular, яким зараз володіє Даніель Дюбуа.

Карен Агабекян
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Майкл Хантер Хьюї Ф'юрі

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