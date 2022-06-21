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Бій Голуба проти Єлєусінова буде перенесено

Причина переносу невідома
Бокс Професійний бокс
22:42
Бій Голуба проти Єлєусінова буде перенесено

Поєдинок українського напівсередньоваговика Івана Голуба (20-1, 15 КО) проти олімпійського чемпіона з Казахстану Діньяра Єлєусінова (11-0, 6 КО) буде перенесений, повідомляє Luckypunch.net.

Бій за чемпіонський титул IBO казахстанця спочатку планували провести 25 червня в США. Нову дату поєдинку поки не повідомляють.


33-річний українець виграв свої сім останніх поєдинків після поразки у 2017-му році.

Нагадаємо, Голуб знаходиться на 7-му місці в рейтингу IBF.


Карен Агабекян
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Іван Голуб

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