Бій Голуба проти Єлєусінова буде перенесено

Мисливці на гігантських лобстерів
23 червня 15:30
Поєдинок українського напівсередньоваговика Івана Голуба
(20-1, 15 КО) проти олімпійського чемпіона з Казахстану Діньяра Єлєусінова
(11-0, 6 КО) буде перенесений, повідомляє Luckypunch.net.
Бій за чемпіонський титул IBO казахстанця спочатку планували провести 25 червня в США. Нову дату поєдинку поки не повідомляють.
33-річний українець виграв свої сім останніх поєдинків після поразки у 2017-му році.
Нагадаємо, Голуб знаходиться на 7-му місці в рейтингу IBF.
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