Олег Гончар

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував масштабний вечір боксу, запланований на листопад 2025 року, який може включати низку зіркових поєдинків. Про це він розповів у коментарі The Ring.

Серед ключових боїв – протистояння між британським надважковаговиком Мозесом Ітаумою (12-0, 10 KO) та конголезцем Мартіном Баколе (21-2-1, 16 KO).

Також плануються бої тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі Вірджила Ортіса (23-0, 21 KO) — ексчемпіона IBF і WBA у напівсередній вазі Джарона Енніса (34-0, 30 KO), тимчасового чемпіона WBC у легкій вазі Вільяма Сепеди (33-0, 27 KO) та легковаговика Енді Круса (6-0, 3 KO). Аль аш-Шейх також висловив бажання організувати бій між Крістіаном Мбіллі та Лестером Мартінесом.

«Ми ведемо переговори, щоб організувати ці поєдинки: Ортіс – Енніс, Баколе – Ітаума, Сепеда – Крус. Якщо бійці та їхні промоутери погодяться, ми проведемо всі бої в одну ніч». Туркі Аль аш-Шейх

20-річний Ітаума наразі готується до бою з Ділліаном Вайтом, який пройде 16 серпня.