Відомий тренер – про бій Ітаума – Вайт: «Це буде коронація нової зірки надважкої ваги»
Американець роздав аванси
близько 2 годин тому
Відомий американський спеціаліст Абель Санчес для The Ring поділився думками про бій британського проспекта надважкої ваги Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO) проти ветерану хевівейта Ділліана Вайта (31-3, 21 КО).
«Це бій, щоб показати світу, що Мозес готовий до елітного рівня. Ділліан — воїн, який вже давно в грі і добре себе проявив, але я думаю, що це буде останній бій для нього і коронація нової зірки надважкої ваги.
Або так, або бій покаже Мозесу і його команді, що їм ще є над чим працювати. Якщо він виграє переконливо, ми побачимо зірку, яка сходить, на яку всі так з нетерпінням чекають».
У квітні Ділліан знявся з бою проти Джо Джойса через травму пальця. Останній бій Вайт провів у грудні минулого року, достроково перемігши Ебенезера Тетте у 7-му раунді.
Мозес наприкінці травня нокаутував 41-річного Балогана у 2-му раунді.
Нагадаємо, Ітаума та Вайт очолять вечір боксу 16 серпня у Саудівській Аравії.