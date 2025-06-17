Відомий американський спеціаліст Абель Санчес для The Ring поділився думками про бій британського проспекта надважкої ваги Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO) проти ветерану хевівейта Ділліана Вайта (31-3, 21 КО).

«Це бій, щоб показати світу, що Мозес готовий до елітного рівня. Ділліан — воїн, який вже давно в грі і добре себе проявив, але я думаю, що це буде останній бій для нього і коронація нової зірки надважкої ваги.

Або так, або бій покаже Мозесу і його команді, що їм ще є над чим працювати. Якщо він виграє переконливо, ми побачимо зірку, яка сходить, на яку всі так з нетерпінням чекають».