Ітаума: «Усик старіє, так що дайте йому спокій»
Мозес сумнівається, що бій з українцем відбудеться
29 хвилин тому
Фото: rtfight.com
Перспективний британський надважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) висловився про можливість проведення поєдинку з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Нокаутера цитує vringe.com:
Якщо бій відбудеться, значить, відбудеться. Якщо ні – значить ні. Я вважаю, що він здатний все влаштувати, але не бачу причин, через які Усик міг би це зробити. Звичайно, це приємно чути, але чи відбудеться наш бій – це вже інше питання. Але Усик старіє, йому вже 38 років. І він уже нокаутував багатьох бійців. Так що просто дайте йому спокій.
Раніше повідомлялося, що Усик може провести бій з Вайлдером у США.