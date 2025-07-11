Бій Макогоненко в рамках відкритого тренування Усик – Дюбуа 2 буде виставковим
Величезний досвід для 17-річної українки
близько 1 години тому
Кіра Макогоненко / Фото - Facebook
17-річна українська боксерка Кіра Макогоненко проведе виставковий поєдинок 16 липня у Лондоні (Великобританія).
Інформацію про це Макогоненко підтвердила у коментарі для Tribuna.com.
Бій пройде в рамках відкритого тренування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа напередодні реваншу.
Нагадаємо, що у 2023 році Макогоненко стала срібною призеркою чемпіонату Європи з боксу серед юніорів.
Раніше повідомлялося, що Кіра проведе бій в рамках відкритого тренування Усик – Дюбуа 2.