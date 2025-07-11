Макогоненко проведе бій в рамках відкритого тренування Усик – Дюбуа 2
17-річна українка буде боксувати у Лондоні
близько 2 годин тому
Кіра Макогоненко / Фото - Facebook
Українська боксерка Кіра Макогоненко проведе буде битися у столиці Великобританії.
17-річна українка проведе поєдинок 16 липня у Лондоні в рамках відкритого тренування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа напередодні реваншу.
Нагадаємо, що у 2023 році Макогоненко стала срібною призеркою чемпіонату Європи з боксу серед юніорок.
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