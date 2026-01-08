Олег Гончар

10 січня в німецькому Оберхаузені відбудеться титульний бій у надважкій вазі, де місцевий боксер Агіт Кабаєл захищатиме тимчасовий титул WBC проти поляка Даміана Книби.

В андеркарді цього вечора планувався рейтинговий поєдинок українського суперважковаговика Віктора Вихриста, який місяць готувався в Гамбурзі до свого 18-го бою в професійній кар'єрі. Однак, портал Sport.ua повідомив, що з виходом українця виникли проблеми. Сам Вихрист лаконічно прокоментував ситуацію.

«Буду лаконічним. Складається враження, що організатори чомусь не хочуть, аби я боксував в Оберхаузені. Але все ж, сподіваюся, що бій таки відбудеться. Мої представники над цим працюють». Віктор Вихрист

Нагадаємо, цього року Вихрист нокаутував Лавджоя за 28 секунд.