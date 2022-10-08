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«Бій з найкращим». У команді Ломаченка розповіли, як підбирали суперника для повернення в ринг
В кінці жовтня українець битиметься з Ортізом
08 жовтня 10:00
Фото: ESPN
Менеджер Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) Егіс Клімас розповів ESNEWS, чому українець вирішив битися з Джемейном Ортізом (16-0-1, 8 KO):
Лома битиметься 29 жовтня у Нью-Йорку. Бій не з простих. Це про Лому та бійців, з якими ми працюємо. Він вже пройшов усіх колишніх чемпіонів, немає нікого з ветеранів, аби битися. Але треба було проводити бій. Тоді Лома сказав: «Немає ветеранів, колишніх чемпіонів. Тоді я хочу отримати бій з найкращим проспектом».
Онлайн трансляція бою Ломаченко – Ортіз.
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