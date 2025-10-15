Олег Гончар

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів про те, як пережив нещодавнє інфікування COVID-19. В інтерв’ю він поділився своїм ставленням до хвороби та здоров’я.

«Це трохи вибиває з колії, але не виснажує. Я знаю, скільки мені років, але не вважаю себе більш вразливим, ніж будь-хто іншого. Вік у моєму випадку – не фактор. У мене дуже хороше здоров’я. Якби мав проблеми з легенями, як моя дружина Лаві, я б хвилювався. Але я їх не маю». Боб Арум

Промоутер підкреслив, що не відчував страху чи паніки, а продовжував думати про справи та переговори з трансляторами.

Засновник Top Rank, створеної у 1973 році, Арум просував таких легенд, як Мухаммед Алі, Оскар Де Ла Хойя та Василь Ломаченко.

Нагадаємо, раніше Арум назвав бійця, який би завдав першої поразки Мейвезеру.