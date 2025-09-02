Арум назвав бійця, який би завдав першої поразки Мейвезеру
Легендарний промоутер вірить у Кроуфорда
близько 2 годин тому
Фото: thewealthrecord.com
Глава Top Rank Боб Арум в інтерв’ю ESNews висловився про перспективи Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) у гіпотетичному поєдинку з Флойдом Мейвезером:
Кроуфорд (переміг би Мейвезера). Стиль Кроуфорда, хлопця його розміру, унікальний тим, що він має одну річ, якої немає в інших бійців. Це те, що він повністю амбідекстральний. Тож, коли він переходить зі стійки правши у стійку шульги, він однаково ефективний в обох випадках.
Нагадаємо, що у середині вересня Кроуфорд проведе мегафайт з Саулєм Альваресом.