Хейні розглядає варіант побитися з Ломаченко в наступному поєдинку
Боб Арум розповів, де зараз знаходиться Ломаченко
Промоутер зазначив, що українець продовжує підтримувати форму
07 червня 22:30
Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум в інтерв'ю FightHubTV розповів, де зараз знаходиться колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 KO).
«Місто, в якому він живе, знаходиться в 10 кілометрах на північ від Одеси. Зараз він продовжує підтримувати форму. Я з ним не підтримую зв'язок через мовний бар'єр, але він постійно спілкується зі своїм менеджером».
Боб Арум готовий організувати бій Ломаченко - Хейні.
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