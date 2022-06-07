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Боб Арум розповів, де зараз знаходиться Ломаченко

Промоутер зазначив, що українець продовжує підтримувати форму
Бокс Професійний бокс
07 червня 22:30
Боб Арум розповів, де зараз знаходиться Ломаченко

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум в інтерв'ю FightHubTV розповів, де зараз знаходиться колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 KO).

«Місто, в якому він живе, знаходиться в 10 кілометрах на північ від Одеси. Зараз він продовжує підтримувати форму. Я з ним не підтримую зв'язок через мовний бар'єр, але він постійно спілкується зі своїм менеджером».

Боб Арум готовий організувати бій Ломаченко - Хейні.

Рене Тер Велде
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Василь Ломаченко Боб Арум

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