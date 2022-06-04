Богдан Штонда: «Камбосос може відправити Хейні в нокдаун, якщо нав’яже йому бійку в ринзі»

Український проспект ставить на абсолютного чемпіона

Український проспект напівсередньої ваги Богдан Штонда (7-0, 3 КО) дав для XSPORT свій прогноз на бій абсолютного чемпіона світу у легкому дивізіоні Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) проти володаря поясу WBC Девіна Хейні (27-0, 15 КО):

Джордж Камбосос проведе перший захист звання абсолютного чемпіона у бою проти американця Девіна Хейні. Букмекери бачать із невеликою перевагою фаворитом у цьому бою Хейні. Кому віддаєш перевагу в цьому поєдинку?

– Віддаю перевагу Камбососу. Він більш в'язкий і незручний, плюс цей мужик з характером. Він захищає статус абсолютного чемпіона у себе на батьківщині. Це дуже потужна мотивація.

Це буде дострокова перемога чи поєдинок триватиме усю дистанцію?

– Я думаю, що бій триватиме всі 12 раундів. Якщо в цьому бою ми побачимо нокдауни чи нокаут, то, я думаю, це буде у виконанні Камбососа. Я вважаю, що він може відправити Хейні в нокдаун, якщо нав`яже йому справжню бійку в ринзі, яка більш вигідна саме Камбососу. Схиляюся до цього.

Бой Камбосос – Хейні відбудеться в ніч з 4 на 5 червня в Австралії.

Нагадаємо, австралієць не зміг з першої спроби зробити вагу перед поєдинком з Хейні.