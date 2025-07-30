Олег Гончар

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-2, 24 КО) проведе реванш проти американця Брендона Адамса (25-4, 16 КО). Про це повідомив журналіст Максим Діденко.

Бій пройде 13 вересня в Лас-Вегасі в андеркарді бою Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд.

Трансляція вечора боксу відбудеться на Netflix.

Бій стане другим між цими боксерами. У березні 2021 року Адамс завдав Богачуку першої поразки в кар’єрі, вигравши технічним нокаутом у восьмому раунді.

30-річний українець, відомий як El Flaco, прагне взяти реванш. Останній бій Богачук провів 17 травня, перемігши Майкла Фокса (24-5, 5 КО) одноголосним рішенням суддів.

Адамс, своєю чергою, після перемоги над Богачуком провів чотири бої, здобувши три перемоги.

Нагадаємо, раніше Богачук відмовився від бою з Джароном Еннісом.