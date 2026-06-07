Боришполець нокаутував Рамундо та став чемпіоном IBO Continental
Український напівсередньоваговик підкорив Італію
близько 2 годин томуПідписатися в
Андрій Боришполець / Фото - Facebook
Колишній чемпіон України та WBC Ukraine Андрій Боришполець (12-4, 5 КО) здобув перемогу над італійцем Стефано Рамундо (18-3, 4 КО).
У 10-му раунді рефері зупинив поєдинок.
На кону поєдинку стояв пояс IBO Continental у першому напівсередньому дивізіоні. Вечір боксу пройшов в Італії.
У червні 2025-го Боришполець поступився Янісу Куриленко рішенням більшості суддів.
Нагадаємо, EBU продовжив санкції проти боксерів із росії та білорусі.
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