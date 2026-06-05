Денис Сєдашов

Європейський боксерський союз (EBU) під час генеральної асамблеї в Тірані ухвалив рішення залишити в силі обмеження щодо спортсменів із рф та білорусі.

Про це повідомила віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України та членкиня правління EBU Аліна Шатернікова. За її словами, під час засідання керівного органу всі присутні проголосували за продовження санкцій одностайно.

Таким чином, представники країн-агресорок надалі залишаються позбавленими права змагатися за титули EBU та входити до рейтингів організації.

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