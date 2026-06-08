Боришполець: «Радію, що вдалося забрати титул та привезти пояс в Україну»
Володар титулу IBO Continental – про перемогу на шоу в Італії
близько 1 години томуПідписатися в
Чемпіон IBO Continental у першому напівсередньому дивізіоні українець Андрій Боришполець (12-4, 5 КО) прокоментував перемогу над італійцем Стефано Рамундо (18-3, 4 КО).
«Радію, що вдалося виграти бій, забрати титул та привезти пояс в Україну. Трішки сумував за боями, тому щасливий знову повернутися.
В цілому задоволений своїм боєм, але все одно ще є над чим працювати й куди рости. Хоч я давно не проводив поєдинки, але я все одно тренувався, багато спарингував та допомагав іншим в підготовці.
Я був готовий та мав чіткий план, тому й отримав відповідний результат».
У 10-му раунді рефері зупинив бій. Таким чином, Боришполець оформив перемогу технічним нокаутом.
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