Чемпіон IBO Continental у першому напівсередньому дивізіоні українець Андрій Боришполець (12-4, 5 КО) прокоментував перемогу над італійцем Стефано Рамундо (18-3, 4 КО).

«Радію, що вдалося виграти бій, забрати титул та привезти пояс в Україну. Трішки сумував за боями, тому щасливий знову повернутися.

В цілому задоволений своїм боєм, але все одно ще є над чим працювати й куди рости. Хоч я давно не проводив поєдинки, але я все одно тренувався, багато спарингував та допомагав іншим в підготовці.

Я був готовий та мав чіткий план, тому й отримав відповідний результат».