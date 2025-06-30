BoxRec оновив рейтинг найкращих суперважковаговиків: яке місце у Усика
Ще один українець увійшов в ТОП-50
близько 1 години тому
Олександр Усик
Британський портал BoxRec оприлюднив оновлений рейтинг найкращих чинних боксерів суперважкої ваги.
На першому місці залишається непереможний чемпіон світу WBA, WBC, WBO та IBF українець Олександр Усик (23-0, 14 КО).
До ТОП-5 також увійшли британський чемпіон IBF Даніель Дюбуа, німець Агіт Кабаєль, новозеландець Джозеф Паркер та британець Фабіо Вордлі.
Британці Ентоні Джошуа та Тайсон Ф’юрі посідають шосту та сьому позиції відповідно.
Владислав Сіренко, потрапив до ТОП-50, зайнявши 36-е місце.
Нагадаємо, Усик та Дюбуа 19 липня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні проведуть чемпіонський бій за абсолютне чемпіонство.