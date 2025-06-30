Ф’юрі – про реванш Усика з Дюбуа: «Він його розкусив»
Х’юї вважає, що українець знову піде з рингу переможцем
38 хвилин тому
Фото: K2 Promotions
Британський надважковаговик Х’юї Ф’юрі (30-3, 17 KO) висловився про другий поєдинок Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова Х’юї наводить vringe.com:
Я не думаю, що Дюбуа може щось зробити по-іншому, тому що я вважаю, Усик його розкусив. Це буде повтор.
Нагадаємо, що Усик перед реваншем розірвав відносини з Олександром Красюком.