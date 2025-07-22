Братів Кличко побачили на протесті в Києві
Віталій та Володимир Клички вийшли на акцію через законопроєкт, що підпорядковує НАБУ та САП Офісу генпрокурора
28 хвилин тому
Мер Києва та ексчемпіон світу у надважкій вазі Віталій Кличко разом із братом, легендарним боксером Володимиром Кличком, узяли участь у акціях протесту в Києві 22 липня.
Акції відбулися через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, який підпорядковує Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) Офісу генерального прокурора.
Віталій Кличко різко розкритикував цей закон, заявивши, що він точно не наближає Україну до Європейського Союзу, демократії та верховенства права.
На акції протесту камери помітили братів Кличків.
Законопроєкт №12414, підтриманий 263 депутатами, серед яких представники спорту Жан Беленюк та Ольга Саладуха.