Кличко – про реванш Усик – Дюбуа: «Це був майстер-клас зі стійкості»
Легенда боксу насипав компліментів королю хевівейта
близько 7 годин тому
Володимир Кличко / Фото - Sky Sports
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні українець Володимир Кличко привітав абсолютного чемпіона світу у хевівейті співвітчизника Олександра Усика (24-0, 15 КО) з перемогою у реванші проти британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).
«Чемпіоне, Усику, ти справжня ікона боксерського рингу. Це був майстер-клас зі стійкості, який підкреслив незламний дух нас, українців, які долають силу завдяки рішучості та силі волі».
Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.
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