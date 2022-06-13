Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
11:50
Спідвей. Гран-прі. Етап 2. Варшава
11:35
Карате. Чемпіонат світу. Дубай

Брайан: «Я дозволив Дюбуа диктувати умови в бою»

Американець прокоментував свою поразку в поєдинку з британцем
Бокс Професійний бокс
07:25
Брайан: «Я дозволив Дюбуа диктувати умови в бою»

Колишній чемпіон WBA Regular у важкій вазі Тревор Брайан (22-1, 15 KO) прокоментував поразку в поєдинку з Даніелем Дюбуа (18-1, 17 KO).

Брайана цитує портал boxingnews24.com:

«Я відчуваю себе трохи розчарованим. Я не робив все те, що вмію робити добре і мій суперник скористався цим. Вітайте нового чемпіона, вітайте Дюбуа. Він виконав велику роботу. Сьогодні він був краще і зробив свою справу. Сподіваюся, у мене буде ще шанс завоювати пояс або повернути борг Даніелю.

У цьому бою я не робив те, що вмію найкраще. Я міг використовувати джеб і тримати його на дистанції. У тих випадках, коли бив джеб, це доставляло проблеми моєму супернику. Якби я дотримувався свого плану на бій, перевів хід поєдинку в більш пізні раунди, а потім натиснув на газ, я б виглядав набагато краще і зробив би набагато більше.

Все ж я дозволив своєму супернику диктувати умови в бою. Я не кидав потрібні удари, і він без проблем скорочував дистанцію. Він був готовий йти вперед. Дюбуа наносив свої удари і був зайнятий справою».

Даніель Дюбуа відібрав чемпіонський титул WBA у Тревор Брайана.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Даніель Дюбуа Тревор Брайан

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Дюбуа після перемоги над Брайаном готовий зустрітися з Уайтом та Паркером
Дюбуа після перемоги над Брайаном готовий зустрітися з Уайтом та Паркером
Бокс Професійний бокс
12 червня 21:56
Дюбуа: «Я дуже радий завоювати титул чемпіона світу»
Дюбуа: «Я дуже радий завоювати титул чемпіона світу»
Бокс Професійний бокс
12 червня 09:20
Дюбуа відібрав чемпіонський титул WBA у Брайана
Дюбуа відібрав чемпіонський титул WBA у Брайана
Бокс Професійний бокс
12 червня 08:00
Дюбуа: «Я був би щасливий битися з переможцем бою Усик - Джошуа»
Дюбуа: «Я був би щасливий битися з переможцем бою Усик - Джошуа»
Бокс Професійний бокс
11 червня 21:40
Дон Кінг присвятив боксерське шоу Дюбуа – Брайан мужньому і відважному народу України
Дон Кінг присвятив боксерське шоу Дюбуа – Брайан мужньому і відважному народу України
Бокс Професійний бокс
09 червня 10:59
Промоутер Ф’юрі повідомив, що навіть в разі перемоги над Джошуа Усик не поб’ється за «абсолюта» з Тайсоном в наступному поєдинку
Промоутер Ф’юрі повідомив, що навіть в разі перемоги над Джошуа Усик не поб’ється за «абсолюта» з Тайсоном в наступному поєдинку
Бокс Професійний бокс
31 травня 16:31

Новини: Бокс

Хейні: «Якщо я побив Камбососа один раз, то в другій йому буде ще гірше»
Хейні: «Якщо я побив Камбососа один раз, то в другій йому буде ще гірше»
Професійний бокс
10:40
Пейдж: «Джошуа потрібно бути агресором на рингу з Усик»
Пейдж: «Джошуа потрібно бути агресором на рингу з Усик»
Професійний бокс
09:30
Хейні: «Ми були б раді зробити бій з Ломаченко»
Хейні: «Ми були б раді зробити бій з Ломаченко»
Професійний бокс
08:25
Брайан: «Я дозволив Дюбуа диктувати умови в бою»
Брайан: «Я дозволив Дюбуа диктувати умови в бою»
Професійний бокс
07:25
Дюбуа після перемоги над Брайаном готовий зустрітися з Уайтом та Паркером
Дюбуа після перемоги над Брайаном готовий зустрітися з Уайтом та Паркером
Професійний бокс
12 червня 21:56
Джошуа підпише багаторічний контракт з DAZN. Британець отримає космічну суму
Джошуа підпише багаторічний контракт з DAZN. Британець отримає космічну суму
Професійний бокс
12 червня 20:51
Джермелл Чарло і Тім Цзю домовилися про очний поєдинок
Джермелл Чарло і Тім Цзю домовилися про очний поєдинок
Професійний бокс
12 червня 19:19
Шатернікова: «Змагання з професійного боксу ми зараз проводити не можемо»
Шатернікова: «Змагання з професійного боксу ми зараз проводити не можемо»
Професійний бокс
12 червня 15:49
Бріггс: «Джошуа складно битися проти Усика»
Бріггс: «Джошуа складно битися проти Усика»
Професійний бокс
12 червня 14:45
Всі новини

Популярні новини

Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
Вернидуб: «Якщо мені дозволять працювати, то буду. Якщо ні - буду на фронті до нашої перемоги»
Вернидуб: «Якщо мені дозволять працювати, то буду. Якщо ні - буду на фронті до нашої перемоги»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08 червня 19:34
Всі новини