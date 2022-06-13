Брайан: «Я дозволив Дюбуа диктувати умови в бою»

Колишній чемпіон WBA Regular у важкій вазі Тревор Брайан (22-1, 15 KO) прокоментував поразку в поєдинку з Даніелем Дюбуа (18-1, 17 KO).

Брайана цитує портал boxingnews24.com:

У цьому бою я не робив те, що вмію найкраще. Я міг використовувати джеб і тримати його на дистанції. У тих випадках, коли бив джеб, це доставляло проблеми моєму супернику. Якби я дотримувався свого плану на бій, перевів хід поєдинку в більш пізні раунди, а потім натиснув на газ, я б виглядав набагато краще і зробив би набагато більше.

Все ж я дозволив своєму супернику диктувати умови в бою. Я не кидав потрібні удари, і він без проблем скорочував дистанцію. Він був готовий йти вперед. Дюбуа наносив свої удари і був зайнятий справою».