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Дюбуа: «Я дуже радий завоювати титул чемпіона світу»

Британець прокоментував перемогу над Тревором Брайаном
Бокс Професійний бокс
09:20
Дюбуа: «Я дуже радий завоювати титул чемпіона світу»

Регулярний чемпіон світу за версією WBA в суперважкій вазі Даніель Дюбуа (18-1, 17 KO) прокоментував дострокову перемогу над Тревором Брайаном (22-1, 15 KO).

Британця цитує портал fightnews.com:

«У першому раунді я намагався прорахувати його і побачити, що у нього є. Я сказав, що протестує його підборіддя і просто вийшов рубатися. Він дещо змусив мене показати - жорсткий удар лівою. Це був ідеальний удар наостанок, тому я дуже щасливий. У мене було кілька складних моментів в цьому таборі, але ми пройшли через них і перемогли.

Я дуже радий завоювати титул чемпіона світу. Заради цього я так наполегливо працював. Без образ, але нулик Тревора повинен був зникнути. Я був тут, щоб його знести.

Я готовий до кого завгодно. Я вірю, що завдяки цьому тепер стану краще як боєць. Кажуть, що коли ти завойовуєш титул чемпіона світу, ти виходиш на новий рівень. Тому в моєму списку цілей імена на кшталт Ділліана Уайта і Джозефа Паркера. Я поб'юся з будь-яким, з ким далі мене зведе Френк Уоррен».

Даніель Дюбуа націлений на переможця реваншу Олександр Усик - Ентоні Джошуа.

Рене Тер Велде
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Тревор Брайан Даніель Дюбуа

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