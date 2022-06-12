Дюбуа: «Я дуже радий завоювати титул чемпіона світу»

Регулярний чемпіон світу за версією WBA в суперважкій вазі Даніель Дюбуа (18-1, 17 KO) прокоментував дострокову перемогу над Тревором Брайаном (22-1, 15 KO).

Британця цитує портал fightnews.com:

Я дуже радий завоювати титул чемпіона світу. Заради цього я так наполегливо працював. Без образ, але нулик Тревора повинен був зникнути. Я був тут, щоб його знести.

Я готовий до кого завгодно. Я вірю, що завдяки цьому тепер стану краще як боєць. Кажуть, що коли ти завойовуєш титул чемпіона світу, ти виходиш на новий рівень. Тому в моєму списку цілей імена на кшталт Ділліана Уайта і Джозефа Паркера. Я поб'юся з будь-яким, з ким далі мене зведе Френк Уоррен».