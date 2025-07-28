Олег Гончар

Ексчемпіон світу Тімоті Бредлі заявив, що чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) більше не є боксером та не погодиться на бій проти чемпіона WBC Шакура Стівенсона (24-0, 11 КО).

За його словами, Девіс повісив рукавички на цвях і ментально вже не в спорті.

Тімоті вважає, що Джервонта зосереджений на пошуку великих гонорарів, як-от за потенційні бої з Джейком Полом чи Менні Пак’яо, а не на серйозних викликах у рингу.

Очікувано, що Девіс уникає бою з Шакуром Стівенсоном, навіть якщо промоутер Туркі Аль аш-Шейх запропонує значні гроші.

"Він не візьме цей бій з Шакуром, хоч би що йому пропонували". Тімоті Бредлі

Більше того, Бредлі переконаний, що якщо Джервонта вийде на ринг без повної концентрації, його може перемогти навіть 46-річний Менні Пак’яо.

"Якщо він не буде сфокусованим, Пак’яо його поб’є". Тімоті Бредлі

На думку Бредлі, Девіса відволікають проблеми поза рингом і бажання змінити вектор життя. Наразі Джервонті набрид бокс і у нього багато інших планів.

Нагадаємо, промоутер Едді Хірн прагне організувати мегафайт Джервонта – Шакур.

Раніше Джервонту затримала поліція за домашнє насильство.