Олег Гончар

Чемпіона WBA у легкій вазі Джервонту Девіса (30-0-1, 28 КО) звільнили з-під варти під заставу після арешту в Маямі-Біч, штат Флорида.

Раніше «Танка» затримали за звинуваченням у домашньому насильстві, повідомляє Source of Boxing із посиланням на ABC News.

Інцидент стався 15 червня 2025 року, коли Девіс, за словами його колишньої дівчини, яка є матіррю двох його дітей, ударив її по потилиці та дав ляпаса під час сварки при обміні дітьми.

Після затримання боксер перебував у виправному центрі імені Тернера Гілфорда Найта в окрузі Маямі-Дейд.

Це не перший арешт Девіса, оскільки у 2022 році його арештовували за аналогічним звинуваченням, але справа була закрита після заяви дівчини про відсутність шкоди.

У 2023 році він отримав умовний термін і 90 днів домашнього арешту за ДТП в 2020 році.

Наразі у Девіса запланований на 16 серпня реванш з Ламонтом Роучем.