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Бредлі: «Джошуа необхідно стати сильніше ментально перед боєм з Усик»

Американець заявив, що AJ необхідно попрацювати над своєю психологією перед реваншем з українцем
Бокс Професійний бокс
12:50
Бредлі: «Джошуа необхідно стати сильніше ментально перед боєм з Усик»

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі в інтерв'ю SecondsOut заявив, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) необхідно попрацювати над своєю психологією перед реваншем з володарем титулів WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

«Я думаю, що реванш Усика з Джошуа вийде хорошим. Це буде цікавий бій. У минулому ми бачили, як Джошуа вносить правки. Коли Ентоні бився з Енді Руїсом, він боксував, вніс корективи. Джошуа - золотий призер Олімпіади, він може зробити це. Він знає, як внести правки, але я вважаю, що для нього на першому місці психологія. Тактично він може поліпшити певні аспекти, але йому необхідно стати сильніше ментально.

Вусик психологічно міцний. Цей хлопець безстрашний, він приголомшливий боксер. Усик не задкує, багато рухається, з ним складно впоратися. Так, Усик менше, але він здатний знайти маленькі проломи і скористатися моментами, коли великий суперважковаговик застигає на місці. Тоді Усик може підкрастися з ударами».

Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

Рене Тер Велде
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Теги

Олександр Усик Ентоні Джошуа Тімоті Бредлі

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