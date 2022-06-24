Бредлі: «Хейні здатний зловити Ломаченко і вдарити його»

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі вважає, що чинний лідер легкої ваги Девін Хейні (28-0, 15 KO) поб'є Василя Ломаченко (16-2, 11 KO).

Бредлі цитує ресурс boxing247.com:

Круто, коли на рингу у тебе є природні інстинкти, і ти їх активно розвиваєш. Ломаченко показує всі ці свої фішки, і у інших бійців немає такого досвіду, як у нього, проте він не зможе зробити це з Хейні.

Я виберу Хейні. Думаю, що він здатний взяти верх. Я не вважаю, що ударної мощі Ломи вистачить, щоб потрясти його. Я думаю, що Хейні перебоксує його. Я дійсно так вважаю. Не забувайте, що Теофімо Лопесу вдалося перебоксирувати Ломаченко. Лопес був дуже ефективний. Так, у нього є міць, але це, ймовірно, єдина відмінність. Лопес тримав Ломаченко на відстані за рахунок мощі, але Хейні може подбати про це завдяки контролю дистанції».