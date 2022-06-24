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Бредлі: «Хейні здатний зловити Ломаченко і вдарити його»

Американець вважає, що його співвітчизник поб'є українця
Бокс Професійний бокс
19:35
Бредлі: «Хейні здатний зловити Ломаченко і вдарити його»

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі вважає, що чинний лідер легкої ваги Девін Хейні (28-0, 15 KO) поб'є Василя Ломаченко (16-2, 11 KO).

Бредлі цитує ресурс boxing247.com:

«Ломаченко – звичайний чувак, він менше. Хейні здатний зловити його і вдарити. У Девіна хороші права рука і лівий хук. Цими двома ударами можна впоратися з лівшею, і Хейні працює над ними з колиски.

Круто, коли на рингу у тебе є природні інстинкти, і ти їх активно розвиваєш. Ломаченко показує всі ці свої фішки, і у інших бійців немає такого досвіду, як у нього, проте він не зможе зробити це з Хейні.

Я виберу Хейні. Думаю, що він здатний взяти верх. Я не вважаю, що ударної мощі Ломи вистачить, щоб потрясти його. Я думаю, що Хейні перебоксує його. Я дійсно так вважаю. Не забувайте, що Теофімо Лопесу вдалося перебоксирувати Ломаченко. Лопес був дуже ефективний. Так, у нього є міць, але це, ймовірно, єдина відмінність. Лопес тримав Ломаченко на відстані за рахунок мощі, але Хейні може подбати про це завдяки контролю дистанції».

Тімоті Бредлі вважає, що грамотна тактика на поєдинок може зробити з Василя Ломаченко сірого бійця.

Рене Тер Велде
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Теги

Тімоті Бредлі Девін Хейні Василь Ломаченко

Коментарі 1

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24 червня 2022р. 20:10
ромашка  старый.. лопес никак не был лучше Ломаченко..от слова "совсем"..и, скажи мне, кто отказался от реванша?..ото сиди и не  ромашка .. Ыксперт  лютиковый ..или  лютиковый
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