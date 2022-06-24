Бредлі розповів, що треба робити, аби Лома виглядав звичайним боксером

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Колишній чемпіон Тімоті Бредлі заявив, що грамотна тактика на поєдинок може зробити з Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) сірого бійця:



Ви не бачите, що я бачу. Якщо забрати у Ломи кути, якщо не дозволяти йому пересуватися на дальній дистанції, він стає звичним. Тому Ломаченко такий хороший, коли рухається, йде на дальню дистанцію і починає працювати під кутами. Саме тоді він стає проблемою.

Якщо забрати в нього це і поставити його безпосередньо перед вами, то він намагається вийти на дистанцію зі слабкого боку, повертає задню ногу та пересувається. Так ви можете позбавити його кутів.