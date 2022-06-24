Росіянин посунув Ломаченка в рейтингу P4P від ESPN
Бредлі розповів, що треба робити, аби Лома виглядав звичайним боксером
Тімоті впевнений, що Хейні може перемогти українця
14:00
Фото: Instagram
Колишній чемпіон Тімоті Бредлі заявив, що грамотна тактика на поєдинок може зробити з Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) сірого бійця:
Я думаю, що Хейні має взяти гору і перемогти Лому. Я б не сказав так рік тому, але річ у тому, що ми не знаємо, коли повернеться Ломаченко. Зараз він постарів.
Ви не бачите, що я бачу. Якщо забрати у Ломи кути, якщо не дозволяти йому пересуватися на дальній дистанції, він стає звичним. Тому Ломаченко такий хороший, коли рухається, йде на дальню дистанцію і починає працювати під кутами. Саме тоді він стає проблемою.
Якщо забрати в нього це і поставити його безпосередньо перед вами, то він намагається вийти на дистанцію зі слабкого боку, повертає задню ногу та пересувається. Так ви можете позбавити його кутів.
Нагадаємо, що українець через росіян втратив позиції в рейтингу P4P від ESPN.
Коментарі 0