Бредлі: «Ніхто не знає, яким Ломаченко повернеться після війни. Побачивши мертві тіла, борючись за країну»

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі не впевнений, що Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) зможе перебоксувати Девіна Хейні (28-0, 15 КО) після повернення:

Я ставлю його вище Ломаченка. Не вагаючись. Хоча б тому, що Ломаченко нижчий. Ломаченко вибув на певний час, через війну. Рік тому, півроку тому – так. Але ніхто не знає, яким Ломаченко повернеться після війни, побачивши мертві тіла, борючись за свою країну, через що він пройде емоційно і фізично. Це все вплине на нього. І, окрім того, він старіє».