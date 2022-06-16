Хейні: «Бої проти Девіса і Ломаченко цікаві мені більше за інших»
Бредлі: «Ніхто не знає, яким Ломаченко повернеться після війни. Побачивши мертві тіла, борючись за країну»
Колишній чемпіон світу вважає, що Девін Хейні буде домінувати в легкій вазі
14:38
Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі не впевнений, що Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) зможе перебоксувати Девіна Хейні (28-0, 15 КО) після повернення:
«Я ось що хочу вам сказати. В легкій вазі, напевно, останнім залишиться стояти Хейні. І ви всі такі: «Що?» Я знаю, що ви подумаєте.
Я ставлю його вище Ломаченка. Не вагаючись. Хоча б тому, що Ломаченко нижчий. Ломаченко вибув на певний час, через війну. Рік тому, півроку тому – так. Але ніхто не знає, яким Ломаченко повернеться після війни, побачивши мертві тіла, борючись за свою країну, через що він пройде емоційно і фізично. Це все вплине на нього. І, окрім того, він старіє».
Хейні, який став абсолютним чемпіоном світу, до речі, зізнався, що бажає побитися з Ломаченко.