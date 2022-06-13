Хейні: «Світ віддасть мені належне, коли я поб'юся з Ломаченко»
Хейні: «Ми були б раді зробити бій з Ломаченко»
Американець розповів про потенційний поєдинок з українцем
08:25
Володар всіх поясів в легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО) в інтерв'ю Top Rank Boxing розповів про потенційний поєдинок з колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Василем Ломаченко (16-2, 11 KO).
«Ми були б раді зробити такий бій. Сподіваюся, вийде в майбутньому. Ми поки не знаємо, яка у Ломаченко ситуація. Молюся за те, щоб з ним все було добре».
Девін Хейні легко виграв Джорджа Камбососа (20-1, 10 КО).