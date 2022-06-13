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Хейні: «Ми були б раді зробити бій з Ломаченко»

Американець розповів про потенційний поєдинок з українцем
Бокс Професійний бокс
08:25
Хейні: «Ми були б раді зробити бій з Ломаченко»

Володар всіх поясів в легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО) в інтерв'ю Top Rank Boxing розповів про потенційний поєдинок з колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Василем Ломаченко (16-2, 11 KO).

«Ми були б раді зробити такий бій. Сподіваюся, вийде в майбутньому. Ми поки не знаємо, яка у Ломаченко ситуація. Молюся за те, щоб з ним все було добре».

Девін Хейні легко виграв Джорджа Камбососа (20-1, 10 КО).

Рене Тер Велде
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Теги

Василь Ломаченко Девін Хейні

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