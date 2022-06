Росіянин посунув Ломаченка в рейтингу P4P від ESPN

Фото: Instagram

ESPN опублікував оновлений рейтинг P4P в своєму Twitter.



До списку одразу на сьоме місце потрапив росіянин Артур Бетербієв (18-0, 18 KO), которий нещодавно об’єднав пояси у напівважкому дивізіоні. Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) залишився на шостому місці, а колишній чемпіон у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) опустився на дев’яту сходинку.

Beterbiev's 2nd round KO of Joe Smith Jr. propels him into the latest ESPN P4P rankings



See how the panel voted https://t.co/CTXzR1vFld pic.twitter.com/E6uoYTlEsu