Джошуа висловив повагу Усику, братам Кличкам та всьому українському народу
Росіянин посунув Ломаченка в рейтингу P4P від ESPN
Усик залишився на шостому місці
14:56
Фото: Instagram
ESPN опублікував оновлений рейтинг P4P в своєму Twitter.
До списку одразу на сьоме місце потрапив росіянин Артур Бетербієв (18-0, 18 KO), которий нещодавно об’єднав пояси у напівважкому дивізіоні. Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) залишився на шостому місці, а колишній чемпіон у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) опустився на дев’яту сходинку.
Beterbiev's 2nd round KO of Joe Smith Jr. propels him into the latest ESPN P4P rankings— ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 22, 2022
See how the panel voted https://t.co/CTXzR1vFld pic.twitter.com/E6uoYTlEsu
Нагадаємо, що Усик та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) вийшли в ринг за 2 місяці до офіційно дати поєдинку.
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